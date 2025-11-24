Более 40 елок установят к новогодним праздникам в Истре

Истра официально начинает подготовку к праздникам — коммунальные службы приступили к установке новогодних елок по всему округу. Муниципалитет также украсят световые инсталляции, баннеры, гирлянды и прочий уличный декор.

Первые восемь пушистых красавиц-елок уже стоят на своих постах в разных населенных пунктах округа. Их установили в деревне Пречистое, поселке Румянцево, селе Новопетровское, поселке Истра-1 и городе Дедовск. Еще 35 елок, как высоких, так и полутораметровых, установят до середины декабря.

Кроме того, подготовят специальные праздничные зоны: прогулочную аллею от площади Дружбы до станции Истра, сквер за кинотеатром «Мир» и у библиотеки имени Антона Чехова. Еще откроют сразу два катка с искусственным охлаждением: один — в Истре на площади Дружбы, а второй — в парке «Фабричный» в Дедовске.