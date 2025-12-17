Более 350 развлекательных мероприятий проведут в Истре в новогодние праздники

В муниципальном округе Истра работают 23 культурно-досуговых центра, 18 библиотек, театр, музей и семь детских школ искусств. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» все они уже подготовили насыщенную программу для жителей на январские выходные.

В афише — театральные постановки для детей и взрослых, интерактивные игровые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер‑классы по изготовлению новогодних украшений, литературно‑музыкальные вечера с праздничной программой, а также тематические выставки, посвященные традициям празднования Нового года.

Особое внимание уделили мероприятиям для семей с детьми: подготовили специальные утренники, квесты и интерактивные спектакли. Для старшего поколения организуют вечера отдыха с концертной программой и танцевальными номерами.

Ознакомиться с полным расписанием и условиями участия можно на официальном сайте учреждений культуры округа.