Зумерша с анорексией попала в больницу в Москве из-за разрыва пищевода

В Москве 19-летнюю девушку доставили в больницу с разрывом пищевода из-за регулярных приступов рвоты после каждого приема пищи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника канала, у девушки начались боли в груди и горле, а затем появился кашель с кровью. Семья вызвала скорую помощь, пострадавшую привезли в клинику в состоянии средней степени тяжести.

Девушка призналась врачам, что мечтает о стройной фигуре, поэтому искусственно вызывала рвоту ради похудения. Медики зафиксировали разрыв слизистой оболочки пищевода с кровотечением, пациентку отправили к психиатру и гастроэнтерологу.

Ранее психиатр Владимир Скавыш назвал биполярное расстройство одним из факторов проблем с питанием. Он указал на важность комплексного подхода к диагностике и лечению расстройств пищевого поведения.