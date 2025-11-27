Психиатр Скавыш назвал биполярное расстройство одним из факторов проблем с питанием

Новое исследование показывает связь между биполярным расстройством и проблемами с питанием, такими как анорексия, булимия и компульсивное переедание. Врач-психиатр Владимир Скавыш поделился с РИАМО результатами анализа данных 263 пациентов, преимущественно женщин около 30 лет.

Оказалось, что расстройства питания почти в четыре раза чаще встречаются у людей с биполярным расстройством, особенно у тех, кто испытывает сильные колебания настроения. Эмоциональные «качели» при биполярном расстройстве могут влиять на аппетит: в фазе гипомании человек может терять интерес к еде, а в депрессии, наоборот, искать в ней утешение, написал «Петербургский дневник».

«При биполярном расстройстве эмоциональные «качели» напрямую влияют на аппетит: в фазе гипомании человек может терять интерес к еде, а в депрессии, наоборот, искать в ней утешение», — отметила врач-психиатр.

Исследование подчеркивает важность комплексного подхода к диагностике и лечению расстройств пищевого поведения, призывая врачей учитывать возможность биполярного расстройства.