Зубной туризм. Названы регионы с самыми дешевыми услугами стоматологов

Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. Если пломбирование одного зуба в Москве стоит от двух до 10 тысяч рублей, то в регионах за эту процедуру можно отдать от полутора до семи тысяч. Коронка в столице стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.

Дешевле всего кариес лечат в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией у тульских стоматологов обойдется всего в 1426 рублей.

Также эксперт посоветовала при выборе клиники обращать внимание на квалификацию врачей, оснащение современным оборудованием и соблюдение требованиям гигиены.

Стоматолог-ортопед Юрий Калинин ранее заявил, что протезирование не может полностью предупредить развитие заболеваний полости рта.