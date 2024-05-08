Стоматолог Калинин: зубные коронки не гарантируют защиту от кариеса и пародонтита | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 15:11 Стоматолог Калинин: зубные коронки не гарантируют защиту от кариеса и пародонтита

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Стоматолог-ортопед Юрий Калинин призвал регулярно проходить осмотры для оценки состояния зубных коронок. Протезирование не может полностью предупредить развитие заболеваний полости рта, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, конструкция не гарантирует защиту от появления кариеса, пародонтита и износа эмали. В некоторых случаях на коронках появляются сколы, а зубы приобретают серьезную подвижность, добавило Ura.ru.

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Врач отметил, что на продолжительность службы протеза влияют качество выбранного материала и соблюдение гигиены.