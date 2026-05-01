Журнал Diabetes Care: даже короткие всплески активности способны защитить от диабета

Журнал Diabetes Care опубликовал результаты исследования, которые показывают: даже короткие интенсивные движения, такие как быстрый подъем по лестнице или перенос тяжелых сумок, могут снизить риск диабета более чем на треть.

Для снижения риска диабета не обязательно заниматься спортом. Достаточно регулярно повторять «микронагрузки», длительностью от 30 до 60 секунд. Анализ данных более чем 22 тысяч человек показал: чем чаще в течение дня происходят короткие всплески активности, тем меньше вероятность развития диабета, написал TheRussianNews.ru.

Около 10 коротких интенсивных эпизодов в день снижают риск на 36 процентов, а более частые и длительные — до 41 процента. Авторы исследования подчеркивают, что такие движения должны стать частью ежедневной рутины.