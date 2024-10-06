Жителей Алтайского края предупредили о возможном всплеске шизофрении

По его данным, в регионе зафиксировали дефицит препарата от психических и тревожных расстройств. Это связано с тем, что госаптеки не успели закупить достаточное количество нейролептиков.

За 2023 год в Алтайском крае к специалистам обратились 13,7 тысячи человек с психическими расстройствами. Показатель стал рекордным в России, уточнили авторы публикации.

Нейрофизиологи ранее раскрыли феномен «голосов в голове» у людей с шизофренией. Пациенты перестают различать реальность и вымысел из-за сбоев в цепочках нейронов, которые соединяют моторную и звуковые системы мозга. От «голосов в голове» больных могут избавить восстановление или подавление этих областей мозга.