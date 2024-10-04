Люди перестают различать реальности и фантазию из-за сбоев в цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковую системы мозга. Нейрофизиологи раскрыли тайну появления «голосов в голове» у больных шизофренией, свою работу они опубликовали в научном журнале PLoS Biology.
Исследования китайских нейрофизиологов показали, что различия в работе двух типов цепочек нейронов, соединяющих моторные и сенсорные регионы мозга, играют ключевую роль в способности человека отличать реальность от собственных мыслей и ожиданий.
Сбои в работе этих типов цепочек нейронов приводят к аудиовербальным галлюцинациям, выяснили ученые. От «голосов в голове» пациентов могут избавить подавление или восстановление этих областей мозга.
В России растет процент заболеваемости шизофренией. Эта и другие психические болезни могут быть вызваны экологическими, социальными и генетическими факторами.
Ученые раскрыли механизмы появления «голосов в голове» у шизофреников
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