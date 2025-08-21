Житель Калифорнии заразился чумой от блохи

Житель округа Эль-Дорадо в Калифорнии заразился чумой, предположительно, из-за укуса блохи. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

Руководитель местного департамента здравоохранения Кайл Флифлет сообщил, что эта инфекция распространена среди животных во многих районах штата.

«Важно, чтобы жители предохранялись сами и защищали домашних животных, выходя на улицу, особенно в районы, где много диких грызунов», — заявил он.

Однако люди там заражаются чумой редко. В прошлый раз в округе зафиксировали заболевшего в 2020 году, а до этого — два случая в 2015-м. Все трое выздоровели.

Ранее академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал, каким образом блохи передают чуму человеку.