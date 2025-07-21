Россиянам назвали основного переносчика чумы

Блохи могут переносить чуму. Они могут заразиться чумной палочкой через кровь грызунов, а затем передать ее человеку, рассказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, в России имеются природные очаги чумы, за которыми ведется мониторинг.

Каждый год в этих регионах проводят все необходимые работы, чтобы предотвратить распространение эпидемиологических инфекций. В частности, исследуют такие виды мелких теплокровных животных, как суслики и тарбаганы, их норы и падеж грызунов.

Онищенко пояснил, что норы мониторят для того, чтобы уничтожить блох, которые переносят инфекцию от зараженного животного на человека.

«Они пьют кровь грызунов, если грызун погибает, то они стараются найти другого грызуна. Если человек ведет себя неграмотно на территории природного очага, его может поразить блоха», — предупредил он.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали маловероятным заражение чумой в России.