Стала известна скрытая польза регулярного секса

Всего одно занятие сексом в неделю значительно снизит риск развития депрессии. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование Медицинского колледжа Университета Шаньтоу.

Ученые проанализировали данные более 14 тысяч взрослых американцев и пришли к выводу, что у занимавшихся сексом хотя бы раз в неделю риск возникновения депрессии снижается на 24% по сравнению с теми, кто занимается сексом реже одного раза в месяц.

По мнению ученых, дело в выбросе «гормонов счастья» — дофамина и эндорфинов, уровень которых во время близости увеличивается до 200%. Эти вещества снижают стресс, облегчают боль и улучшают общее самочувствие.

Авторы подчеркнули, что сексуальная активность может быть весьма действенным способом профилактики психоэмоциональных нарушений.

Ранее сексолог Илья Суслов заявил, что длительное воздержание от секса ускоряет старение организма.