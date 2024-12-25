Завершающая в 2024 году благотворительная акция программы «Мир без слез» прошла в Москве
Заключительная в этом году акция программы «Мир без слез» прошла в столичном Центре патологии речи и нейрореабилитации. Пока маленькие пациенты радовались новогоднему представлению, специалисты клиники осваивали новое оборудование.
Теперь можно будет следить за показателями пациента во время сна благодаря новому аппарату для кардиореспираторного мониторинга.
«На сегодняшний день известно, что особенности сна влияют на развитие ребенка и его головного мозга. И, соответственно, определяя виды патологий, мы можем дать более детальную и прицельную рекомендацию родителям, чтобы улучшить качество получаемой помощи», — рассказал руководитель клиники Роман Черемин.
Больница получила не только диагностическое оборудование, но и мебель и игровые комплекты. Что именно необходимо закупить, центр определил сам.
«Мир без слез» — благотворительный проект ВТБ, существующий уже более 20 лет. За это время в нем приняли участие 207 больниц из 79 регионов страны. За этот год банк помог с оснащением 19 медицинским центрам от Петрозаводска до Магадана.
«Мы поставляем в больницы самое необходимое оборудование, которое позволяет сделать еще больше детей в России здоровыми, крепкими и счастливыми», — рассказала вице-президент банка Наталья Кочнева.
Цель проекта — сделать медицинскую помощь доступнее. Поучаствовать в нем может любая детская больница в России.