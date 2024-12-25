Завершающая в 2024 году благотворительная акция программы «Мир без слез» прошла в Москве

Заключительная в этом году акция программы «Мир без слез» прошла в столичном Центре патологии речи и нейрореабилитации. Пока маленькие пациенты радовались новогоднему представлению, специалисты клиники осваивали новое оборудование.

«На сегодняшний день известно, что особенности сна влияют на развитие ребенка и его головного мозга. И, соответственно, определяя виды патологий, мы можем дать более детальную и прицельную рекомендацию родителям, чтобы улучшить качество получаемой помощи», — рассказал руководитель клиники Роман Черемин.

Теперь можно будет следить за показателями пациента во время сна благодаря новому аппарату для кардиореспираторного мониторинга.

Больница получила не только диагностическое оборудование, но и мебель и игровые комплекты. Что именно необходимо закупить, центр определил сам.

«Мир без слез» — благотворительный проект ВТБ, существующий уже более 20 лет. За это время в нем приняли участие 207 больниц из 79 регионов страны. За этот год банк помог с оснащением 19 медицинским центрам от Петрозаводска до Магадана.

«Мы поставляем в больницы самое необходимое оборудование, которое позволяет сделать еще больше детей в России здоровыми, крепкими и счастливыми», — рассказала вице-президент банка Наталья Кочнева.

Цель проекта — сделать медицинскую помощь доступнее. Поучаствовать в нем может любая детская больница в России.