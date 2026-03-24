Заражение оспой обезьян выявили у петербуржца
Зараженного оспой обезьян петербуржца отправили в инфекционный стационар
В Санкт-Петербурге у местного жителя выявили случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Заболевший незамедлительно госпитализирован в инфекционный стационар», — рассказали в ведомстве, добавив, что диагноз подтвердили лабораторные исследования.
Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.
«Управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Домодедовской больнице выписали первого пациента, госпитализированного в начале февраля с оспой обезьян.