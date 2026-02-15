В Домодедове выписали первого выздоровевшего от оспы обезьян

В Домодедовской больнице выписали первого пациента, госпитализированного в начале февраля с диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В инфекционном отделении больницы остались еще два пациента с аналогичным диагнозом. Врачи оценили заболевших состояние как удовлетворительное. После окончания лечения, выздоровления и завершения карантина их также выпишут домой. Служба Роспотребнадзора взяла на контроль результаты.

Человек может заболеть оспой обезьян при контакте с зараженными людьми или животными. Инкубационный период болезни может составлять от шести до 21 дня. Специфическое лечение пока еще не разработали.

Ранее в Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян, пациенты проходят лечение в инфекционной больнице имени Боткина. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.