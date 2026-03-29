«Заложено природой». Онищенко раскрыл, сколько женщина может родить детей

Женщины могут родить столько детей, сколько им позволит состояние здоровья и финансовые возможности. Никаких строгих ограничений нет, рассказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что у женщин в генах заложен инстинкт материнства. Отказ от ребенка может негативно отразиться на их здоровье.

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее „настроек“. Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — сказал он.

Онищенко напомнил, что в России проживает более двух миллионов многодетных семей. К 2036 году планируется повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,8 на одну женщину.

Ранее президент России Владимир Путин поручил добиться, чтобы этот показатель вырос до двоих детей на женщину, причем как минимум. Глава государства добавил, что семья при этом не должна чувствовать снижение уровня жизни из-за появления ребенка.