Путин поручил добиться коэффициента рождаемости в двух детей на женщину

России необходимо добиться, чтобы коэффициент рождаемости вырос как минимум до двоих детей на женщину. Об этом заявил президент Владимир Путин на «Итогах года».

Сейчас, по его оценкам, он составляет примерно 1,4.

«Конечно, многое связано с материальным положением семей. Разумеется, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка», — подчеркнул Путин.

Он призвал доносить до людей понимание счастья в отцовстве и материнстве и отметил, что в 25 регионах России наметилась положительная демографическая тенденция.

Ранее РИА «Новости» на основе открытых статистических данных пришло к выводу, что меньше всего детей рождается на Мальте, в Тайване, Испании и Южной Корее. Лидирует в мире Нигер — там на одну женщину приходится 6,64 ребенка.