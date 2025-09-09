«Закупаются впрок». Психиатр объяснил рост продаж антидепрессантов в России

Рост объема продаж антидепрессантов в России отчасти связан с импортозамещением таких препаратов. Некоторые виды лекарств начали пропадать с полок в аптеках, из-за чего многие пациенты закупаются ими в больших объемах впрок, рассказал 360.ru психиатр-нарколог кандидат медицинских наук Марат Сараев.

По его словам, рост продаж антидепрессантов — общемировая тенденция, а не только России. Врачи называют этот период «десятилетие тревожности».

«Основной метод лечения — психотерапия, чтобы достичь эффективного купирования симптоматики. Но люди так устроены, что вопрос нужно решить быстрее. Но бывает и острое состояние, при котором неизбежно назначение антидепрессантов или нейролептиков, чтобы вывести человека из него», — сказал психиатр.

Сараев уточнил, что антидепрессанты выписывает врач по рецепту, а фармацевты не имеют права продавать их без назначения.

Есть у лечащих врачей и стандарты, при которых они обязаны выписать то или иное лекарство при комплексном лечении.

«Немаловажно, что некоторые виды препаратов начали пропадать в стране, произошло импортозамещение. Но быстро переориентироваться невозможно. Люди начинают идти в аптеки и опустошать полки, закупаться впрок. Статистика дала повышение цифр», — добавил он.

Кандидат наук отметил, что традиционно депрессивные расстройства обостряются в холодное время года, но иногда состояние зависит от конкретного месяца.

«Конкретный месяц тоже играет роль, сдача экзаменов, поступление, все это имеет место. Все больше и больше разворачивается прием таких препаратов подростками», — заключил Сараев.

Ранее стало известно, что в 2025 году спрос на антидепрессанты в России вырос почти на 40%.