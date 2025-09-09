Спрос на антидепрессанты в России вырос почти в два раза

«Известия»: в 2025 году спрос на антидепрессанты вырос почти на 40%

В России с начала 2025 года продали почти 13 миллионов упаковок антидепрессантов, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом «Известиям» сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

«За первые месяцев 2025 года в России суммарно реализовали 12,9 миллиона упаковок антидепрессантов на 10,6 миллиарда рублей», — заявили в компании.

По информации аналитиков, спрос на препараты против депрессии показал стремительный рост в июле 2025 года. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года он оказался выше на 27,3%.

Наибольший спрос зафиксировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Также в два раза увеличились продажи в Калининградской и Самарской областях. При этом россияне чаще покупают антидепрессанты в начале осени, конце лета и начале весны.

Ранее психолог Евгений Идзиковский предупредил, что препараты не решат проблему с депрессией.