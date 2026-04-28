Зафар Азимов: новый завод в Истре заместит импорт энтерального питания на 100%

Новый завод специализированного питания в подмосковной Истре планируется построить осенью 2026 года. Его запуск позволит обеспечить внутренний спрос на энтеральное питание для тяжелобольных пациентов и сократить зависимость от импорта. Об этом сообщили в компании «Инфаприм».

«Этот объект — не просто расширение производства. Он даст возможность на 100% обеспечить страну отечественным энтеральным питанием и полностью уйти от зарубежных поставок в этом сегменте», — заявил владелец компании Зафар Азимов в ходе инспекции строительства завода 24 апреля 2026 года.

Объем инвестиций в проект составит четыре миллиарда рублей. В рамках программы импортозамещения в Истре с нуля строится производственный цех, параллельно модернизируется заводская лаборатория, которая будет отвечать за контроль качества сырья и готовой продукции.

По словам Азимова, запуск нового оборудования позволит увеличить выпуск продукции на три миллиона литров в год и расширить ассортимент специализированного питания. Ввод завода также создаст новые рабочие места в регионе.