Зафар Азимов: новый завод в Истре заместит импорт энтерального питания на 100%
Новый завод специализированного питания в подмосковной Истре планируется построить осенью 2026 года. Его запуск позволит обеспечить внутренний спрос на энтеральное питание для тяжелобольных пациентов и сократить зависимость от импорта. Об этом сообщили в компании «Инфаприм».
«Этот объект — не просто расширение производства. Он даст возможность на 100% обеспечить страну отечественным энтеральным питанием и полностью уйти от зарубежных поставок в этом сегменте», — заявил владелец компании Зафар Азимов в ходе инспекции строительства завода 24 апреля 2026 года.
Объем инвестиций в проект составит четыре миллиарда рублей. В рамках программы импортозамещения в Истре с нуля строится производственный цех, параллельно модернизируется заводская лаборатория, которая будет отвечать за контроль качества сырья и готовой продукции.
По словам Азимова, запуск нового оборудования позволит увеличить выпуск продукции на три миллиона литров в год и расширить ассортимент специализированного питания. Ввод завода также создаст новые рабочие места в регионе.
Проект станет вторым крупным инвестпроектом компании в Истре: в 2024 году здесь завершилась реконструкция завода сухих адаптированных молочных смесей с инвестициями 4,2 миллиарда рублей. Совокупный объем вложений компании в развитие производственных мощностей в Истре превысил восемь миллиардов рублей.
ЗАО «Инфаприм» выпускает детские молочные смеси, продукцию для беременных и кормящих женщин, а также энтеральное и лечебное питание. Новый цех позволит расширить линейку, в том числе за счет продуктов для пациентов с орфанными заболеваниями.