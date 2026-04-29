Заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое за 10 лет

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за последние 10 лет снизилась в два раза и достигла исторического минимума. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что благодаря реализации государственной стратегии по противодействию распространению ВИЧ удалось не только взять эпидемиологическую ситуацию под контроль, но и изменить ее динамику. По данным министерства, с 2016 года, когда начала действовать первая версия стратегии, показатель заболеваемости сократился вдвое.

В 2025 году в России зарегистрировали 43 тысячи новых случаев ВИЧ, что на 11% меньше по сравнению с 2024 годом.

Продолжается расширение охвата антиретровирусной терапией. К концу 2025 года лечение получали 91,8% пациентов с таким диагнозом, что выше целевого показателя стратегии, установленного на уровне 90%.

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. С начала года свой статус узнали более 730,7 тысячи человек. Это на 1,1 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.