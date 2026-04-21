Более 730 тысяч человек проверились на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. С начала года свой статус узнали более 730,7 тысячи человек. Это на 1,1 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Минздраве, пройти исследование можно в кабинетах тестирования в поликлиниках, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций.

«Одна из главных опасностей ВИЧ-инфекции — ее длительное бессимптомное течение. Человек может долгое время не догадываться о заболевании, поэтому регулярное тестирование становится жизненно важной мерой. Своевременная диагностика позволяет не только обезопасить близких, но и начать лечение на ранних этапах, что напрямую влияет на продолжительность и качество жизни пациента», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом находится в Котельниках.