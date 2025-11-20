Инфекционист Марият Мухина обеспокоилась ростом случаев глоточной гонореи

В текущем году в России отмечается рост заболеваемости глоточной гонореей. Это заболевание вызывает бактерия Neisseria gonorrhoeae, известная как «гонококк». Она поражает слизистые оболочки глотки и гортани, так как гонорея относится к инфекциям, передающимся половым путем. Врач-инфекционист Марият Мухина рассказала Life.ru о факторах, способствующих увеличению числа заболевших.

Специалист подчеркнула, что бактерия Neisseria gonorrhoeae легко передается при любых видах контакта: вагинальных, оральных, анальных.

По оценкам врача, из-за сексуальной свободы современного поколения частота заражений увеличилась вдвое. Сейчас барьерные методы защиты при оральном контакте менее популярны, а регулярные обследования лиц с высоким риском заражения не проводятся.

Марият Мухина также отметила, что гонококк становится устойчивым к старым схемам лечения. В результате часто развиваются такие тяжелые патологии, как сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C, что снижает общий иммунитет и усложняет протекание болезни.

Медик предупредила, что гонококк может по симптомам напоминать классическую ангину или ларингит, а также вызывать боли при глотании, как при ОРВИ.