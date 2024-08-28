Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России превысила среднегодовой показатель

Количество заболевших лихорадкой Западного Нила в России превысило средние показатели за последние годы на 13%. Случаи заражения выявили уже в 22 регионах страны, но в ряде субъектов речь идет о единичных пациентах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора .

В ведомстве подчеркнули что заболевание в основном распространяется в жарких странах. Южные регионы России также считаются эндемичными для комаров-переносчиков. Но сейчас этот вид насекомых появился в центральных районах страны и Поволжье.

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%», — отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали использовать для профилактики репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки. Также россиян призвали не хранить на дачах и балконах емкости с затхлой водой и избегать заболоченных мест, где водятся комары. При выезде на природу туристам рекомендовали надевать закрытую одежду.

При первых признаках заболевания — высокой температуре, головной и мышечных болях, а также сыпи — необходимо срочно обратиться к врачу.

Первые случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в России зарегистрировали в середине июля. Тогда же пресс-служба Роспотребнадзора уточнила, что это единичные случаи, из которых большая часть связана с теми, кто вернулся в Россию после путешествий.