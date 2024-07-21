Роспотребнадзор раскрыл обстановку с лихорадкой Западного Нила в России

Роспотребнадзор за год зарегистрировал единичные случаи лихорадки Западного Нила

Фото: РИА «Новости»

В России зафиксировали лишь единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что профильные специалисты ведут непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за пределами страны.

«В 2024 году лишь единичные случаи заболевания зарегистрировали в России, из них большинство стали завозными», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что рекордную за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила зафиксировали в Израиле. Там заболели 440 человек, из них 32 умерли.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, которое распространенное в странах с жарким климатом, в частности Индии, Вьетнаме, Таиланде, Израиле, Греции, Египте, некоторых государствах Северной Америки, Европы, Африки и Азии.

Симптомы болезни — сыпь или диарея, рвота, боль в теле и суставах, головная боль и повышенная температура.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России.

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