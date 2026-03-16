Алтайцы все чаще отправляются в стоматологические туры в Китай. Там они не только получают красивые улыбки, но и наслаждаются местными блюдами, а также посещают экскурсии. Несмотря на дорогу, стоимость лечения зубов в Китае выходит ниже, чем в России, сообщило издание «Толк» .

Обычно речь идет о поездках в приграничный город Хэйхэ, который в последние годы стал «стоматологической Меккой».

Руководитель одной из фирм по организации стоматологических туров Иван Сухотерин отметил, что иногда пациентов пугают низкие цены на китайские услуги. Однако это объясняется особенностями местной экономики, а не низким качеством работы.

«Китайская стоматология — это какая-то волшебная таблетка. Это такая же стоматология, как и в России. Только за счет того, что она находится в Китае, за счет хороших налоговых послаблений и дотаций от государства услуги выходят дешевле даже с накруткой», — напомнил он.

Главврач стоматологической поликлиники Алтайского государственного медицинского университета Алексей Мельников подчеркнул, что у него нет предубеждений к китайским коллегам.

«Страна с полуторамиллиардным населением по определению не может иметь отстающую медицину», — уверен он.

Лечение зубов за границей в современном мире набирает популярность. Врач-стоматолог Владимир Шипков отметил, что причина не только в стоимости услуги, но и в уверенности в высоком уровне квалификации врачей и использовании современного оборудования.