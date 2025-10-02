Стоматолог Шипков рассказал о причинах интереса россиян к лечению зубов за границей

В современном мире набирает популярность медицинский туризм, и лечение зубов за границей становится все более востребованным. Многие россияне предпочитают заграничные клиники для стоматологического лечения. Владелец многопрофильного центра, врач-стоматолог с 25-летним стажем Владимир Шипков рассказал сайту «Страсти» о причинах интереса россиян к лечению зубов за рубежом.

Во-первых, это финансовая выгода. Многие пациенты верят, что стоматологические услуги за рубежом предоставляются по низким ценам, несмотря на высокое качество лечения. Турцию и Беларусь рассматривают как привлекательные направления, где опытные специалисты оказывают высококачественные услуги по доступной цене.

Во-вторых, важным аргументом является уверенность в профессиональном уровне врачей и высокотехнологичном оборудовании. Пациенты полагают, что за границей стоматологи регулярно повышают квалификацию и используют новейшие методы лечения, что обеспечивает лучшее качество стоматологических услуг.

В-третьих, путешествие за границу ассоциируется с высоким уровнем сервиса и комфортом. Пациентам предлагаются индивидуальные консультации, сопровождение и помощь на всех этапах лечения, что добавляет приятных впечатлений от пребывания в иностранной клинике.