Вздутие живота может быть симптомом рака

Во время новогодних праздников люди могут испытывать чувство дискомфорта и распирания живота, но не всегда причина в переедании. Подобное состояние может быть симптомом ряда тяжелых заболеваний, сообщило британское издание The Sun .

«У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — объяснил доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy.

По его словам, вздутие живота также может быть одним из симптомов болезни Крона или дивертикулита. Кроме того, если метеоризм сохраняется в течение двух-трех недель, то пора начать беспокоиться.

Ранее главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина посоветовала включить в меню новогоднего стола легкие закуски и блюда с морепродуктами, заменить майонез на йогурт и нежирную сметану, а копчености и колбасные изделия ограничить.