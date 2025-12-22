Главный диетолог Подмосковья дал рекомендации по составлению новогоднего меню
Встречать Новый год с переполненным желудком и тяжестью в животе — не лучший сценарий для праздника. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина порекомендовала подойти к составлению меню не как к кулинарному марафону, а как к проекту по сохранению хорошего самочувствия.
Специалист назвала умеренность — ключевым принципом новогоднего стола.
Диетолог порекомендовала сделать акцент на легких и ярких закусках. Идеально подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих сезонных овощей и зелени, а также блюда с морепродуктами.
Можно сочетать овощи с различными сырами или даже фруктами. А вот колбасные изделия и копчености лучше ограничить.
Особое внимание стоит уделить полезным соусам. Майонез можно заменить на нежирную сметану, йогурт, смесь растительного масла с лимонным соком и горчицей.
Для основного блюда оптимальным выбором станут диетические или нежирные сорта мяса и птицы, такие как кролик, индейка, курица или утка, а также рыба. Птицу можно запечь в духовке с пучком пряных трав, а рыбу — приготовить с овощами и дольками лимона. Желательно не жарить мясо.
Чем выше калорийность блюда и содержание в нем жиров, соли или сахара, тем меньше должна быть порция. Общий объем пищи за один прием должен помещаться на тарелке диаметром 20-24 сантиметра.
Инна Пичугина
Легким, но вкусным может быть и десерт. Вместо тортов лучше отдать предпочтение муссам, суфле, домашней выпечке со свежими ягодами или фруктами.
Отдельный пункт — напитки. Еду лучше запивать обычной водой или морсами с минимальным содержанием сахара.
От алкоголя желательно отказаться, но если в новогоднюю ночь хочется позволить себе немного спиртного, то стоит ограничиться максимум парой бокалов.
Особое внимание Инна Пичугина посоветовала уделить детскому меню и позаботиться о нем заранее.
Диетолог призвала не концентрироваться исключительно на обильном ужине и сместить фокус внимания на время, проведенное с семьей.