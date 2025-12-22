Главный диетолог Подмосковья дал рекомендации по составлению новогоднего меню

Встречать Новый год с переполненным желудком и тяжестью в животе — не лучший сценарий для праздника. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина порекомендовала подойти к составлению меню не как к кулинарному марафону, а как к проекту по сохранению хорошего самочувствия.

Специалист назвала умеренность — ключевым принципом новогоднего стола.

Диетолог порекомендовала сделать акцент на легких и ярких закусках. Идеально подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих сезонных овощей и зелени, а также блюда с морепродуктами.

Можно сочетать овощи с различными сырами или даже фруктами. А вот колбасные изделия и копчености лучше ограничить.

Особое внимание стоит уделить полезным соусам. Майонез можно заменить на нежирную сметану, йогурт, смесь растительного масла с лимонным соком и горчицей.