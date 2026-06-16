«Вырос огромный арбуз». В Иркутске врачи вырезали кисту у младенца

«В ходе обследования у малышки обнаружилось образование весом почти в килограмм. При общем весе девочки шесть килограммов, это сравнимо с тем, как если бы у взрослого в животе вырос огромный арбуз», — объяснил Козлов.

Во время первого обследования медики предположили, что это киста яичника. Догадку врачей подтвердили данные УЗИ и МРТ.

Хирурги через три маленьких прокола ввели лапароскопические инструменты, удалили жидкость, а затем через разрез в области пупка извлекли пораженный яичник наружу и удалили кисту, сохранив часть ткани от него. Второй яичник у ребенка здоров. Важно, что у девочки отличные шансы на сохранение фертильности.

Ранее хабаровский хирург Сергей Гандуров спас недоношенного младенца с дыхательной недостаточностью.