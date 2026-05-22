Хабаровский хирург спас недоношенного младенца с дыхательной недостаточностью

Хабаровский хирург спас жизнь новорожденному с Камчатки, у которого развилась тяжелая дыхательная недостаточность. Об этом сообщил «Восток-медиа» .

Ребенок появился на свет раньше срока и с рождения находился под наблюдением врачей. Ранее он проходил лечение в Санкт-Петербурге, после чего вернулся домой в Палану. Однако перенесенная острая респираторно-вирусная инфекция привела к серьезным осложнениям.

После видеоконференции с федеральными экспертами было принято решение не транспортировать младенца, а направить к нему хирурга. В город срочно прибыл заслуженный врач России, торакальный хирург Сергей Гандуров. Вместе с камчатскими коллегами он провел операцию, которая позволила стабилизировать состояние юного пациента.