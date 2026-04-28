Ввоз минеральной воды «Джермук» в Россию приостановили

Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» в России из-за риска для здоровья. В ней выявили превышение содержания химических веществ, сообщило ведомство в своем канале на платформе MAX .

«Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории России минеральной воды „Джермук“», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в воде обнаружено превышение содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов. Специалисты подчеркнули, что введение в заблуждение о лечебных свойствах продукции может привести к ухудшению здоровья.

Ранее французский крем La Roche-Posay, предположительно содержащий бензол, заметили на российских маркетплейсах. Ведомство потребовало от Ассоциации компаний интернет-торговли предупредить продавцов о недопустимости продажи товаров, которые не соответствуют российским законам и могут нанести вред здоровью людей.