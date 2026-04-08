Косметику с бензолом заметили на российских маркетплейсах

Французский крем La Roche-Posay, предположительно содержащий бензол, заметили на российских маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство потребовало от Ассоциации компаний интернет‑торговли сообщить продавцам, что недопустимо продавать продукцию, не соответствующую российским законам и угрожающую здоровью людей.

UPD: позднее в пресс-службе Wildberries & Russ сообщили 360.ru, что распространять такие товары через их площадку запрещено.

«Мы регулярно мониторим указанную категорию на предмет запрещенных к продаже изданий, и если в процессе обнаружатся карточки с нарушениями — они будут немедленно скрыты с витрины», — говорится в заявлении.

