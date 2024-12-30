Особый порядок продажи зарубежных лекарств продлили в России

В России до конца 2025 года продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств, чтобы избежать перебоев с поставками в поликлиники и больницы, а также предотвратить дефицит медикаментов в аптеках. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств продлен до конца 2025 года. Постановление подписано», — заявили в пресс-службе правительства.

При этом речь идет о возможности продажи иностранных препаратов не только в российской, но и в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке.

Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке примет специальная межведомственная комиссия. Правительство России ранее продлило упрощенный порядок государственной регистрации медицинских изделий в поликлиники и больницы до конца 2027 года.

В середине декабря краснодарские аптеки сообщили о дефиците физраствора.