Вспышки кори зафиксировали в половине американских штатов

Врачи подтвердили 800 случаев заражения корью в США. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний.

Вспышки вирусного заболевания зафиксировали в 27 штатах.

«Луизиана, Вирджиния и Миссури сообщили о своих первых случаях кори в 2025 году в эти выходные, по крайней мере 27 штатов сообщили хотя бы об одном случае», — отметил ABC.

В штате Луизиана корью заразился один человек, его изолировали, но не стали госпитализировать. В Вирджинии и Миссури вирус выявили у детей.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал причиной вспышек кори снижение коллективного иммунитета, которое произошло после пандемии COVID-19.

По его словам, для эффективной борьбы с вирусом необходимо увеличить охват вакцинацией как минимум до 95%. Врач добавил, что такого показателя нет ни в России, ни в Европе. Симптомы кори похожи на обычные недомогания, и больные могут успеть заразить окружающих до диагностирования вируса.