Врач Поздняков: в России ситуация с корью еще сложнее, чем в Европе

ВОЗ предупреждает о беспрецедентном уровне заболеваемости корью в Европе за последние 25 лет. За 2024 год зарегистрировано свыше 127 тысяч случаев заражения, из которых 40% приходится на детей младше пяти лет. Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил Mir24.TV , чем корь угрожает детям и почему вакцинация остается единственным надежным способом защиты.

Основная причина роста заболеваемости заключается в снижении коллективного иммунитета. Из-за пандемии COVID-19 около двух миллионов европейских детей остались непривитыми от кори, отметил эксперт.

Чтобы обеспечить эффективную защиту и предотвратить крупные вспышки, охват вакцинацией должен составлять минимум 95%. Сейчас такой показатель отсутствует как в Европе, так и в России, подчеркнул Поздняков.

Эксперт добавил, что в России ситуация с корью еще сложнее, чем в Европе. В 2024 году наша страна вошла в тройку лидеров по уровню заболеваемости в регионе. Процент вакцинированных в стране не превышает 80%, создавая благоприятные условия для дальнейшего распространения вируса. Заболевание начинается с симптомов, схожих с обычным недомоганием, и к моменту появления характерных кожных высыпаний больной уже успевает заразить большое количество окружающих.