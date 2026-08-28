Мать и ребенка в критическом состоянии спасли в роддоме в Серпухове

В акушерской практике время измеряется не часами, а сердечными сокращениями плода. В Серпуховский родильный дом карета скорой помощи доставила пациентку в критическом состоянии: произошло преждевременное излитие вод с выпадением ножки младенца.

При таком положении тела возникает прямая угроза асфиксии — ребенок собственным весом пережимает пуповину, перекрывая доступ кислорода.

«Ситуация была критической. Медлить было нельзя. В таких случаях алгоритм один: максимально быстрое хирургическое вмешательство. И наша команда была к этому готова», — подчеркнула заведующая Серпуховским родильным домом Светлана Рудь.

Мультидисциплинарная бригада врачей — от анестезиологов до неонатологов — сработала как единый механизм. Пациентку немедленно подготовили к экстренному кесареву сечению. Благодаря выверенным и быстрым действиям хирургов на свет появился абсолютно здоровый мальчик весом 2850 граммов.

Сегодня жизни матери и ребенка ничего не угрожает. Они находятся под медицинским наблюдением и готовятся покинуть стены клиники, чтобы вернуться домой.