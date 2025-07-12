Врачи в Москве удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Фото: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии/Медиасток.рф

Врачи из НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию — 43-летнему мужчине из Вязьмы удалили половину тела из-за запущенного рака кожи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пациент Сергей Филимоненков почти 25 лет передвигался на инвалидной коляске после аварии. Позже у него развился остеомиелит, а в 2024 году врачи диагностировали плоскоклеточный рак кожи, который поразил всю поясничную зону.

Как объяснил заведующий отделом онкоортопедии Ренат Валиев, спасти жизнь можно было только с помощью крайне редкой операции — гемикорпорэктомии. Подобное вмешательство до этого проводилось в России лишь однажды. Решение о ее проведении принял директор НМИЦ Иван Стилиди.

«Операция под руководством Ивана Стилиди длилась 12 часов. Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей Сергеевич и его супруга Маргарита вернулись домой в Вязьму», — добавили в пресс-службе.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности занятий спортом в жаркую погоду. Тренировки лучше перенести на более прохладное время суток — рано утром или после 18:00.

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