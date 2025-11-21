Врачи в Индии пришили ребенку отсеченный при подпольном обрезании пенис

В некоторых индийских штатах распространилась практика обрезания не врачами, а брадобреями — хатимами. Один из таких случаев в городе Лакхнаук чуть не закончился для трехлетнего мальчика фатально. Мастер отрезал ему не только крайнюю плоть, но и весь детородный орган, потребовалась госпитализация.

Хирурги Университета короля Георга решились на сложную операцию несмотря на то, что с момента ампутации прошло восемь часов. Они применили специальную технику трансплантации, при которой отрезанный орган пересадили, восстановив только одну вену. Это сработало, за счет окружающих тканей кровоснабжение почти полностью восстановилось, ткани прижились.

Подпольные операции распространены также в Таиланде. Полиция арестовала мужчину, который проводил обрезание, увеличение пениса и вживление имплантов в припаркованной машине