Хирург в Таиланде увеличивал пенисы в своем авто по видео из соцсетей

Пациенты 51-летнего Питтайи Мулина пожаловались на антисанитарию при проведении процедур по увеличению пениса, обрезанию и вживлению жемчужин. Он принимал прямо в мобильной операционной — потрепанной серой Totoya Corolla 1990-х годов, припаркованной у обочины в Бангкоке или окрестностях. За услуги мужчина просил от тысячи до 10 тысяч бат (2,5-12,5 тысячи рублей).

Центральное бюро расследований и Отдел полиции по защите прав потребителей задержали лжехирурга 18 октября при проведении очередной процедуры. У него изъяли 189 различных видов жемчуга, местные анестетики, лезвия, иглы и другое хирургическое оборудование. Оно использовалось без стерилизации.

Подозреваемый признался, что не имел медицинского образования. Он научился увеличивать пенисы по видео из соцсетей и продвигал свои услуги в TikTok под ником Chang Yai Modify.

«Меня заинтересовала эта работа, поэтому я изучал ее и развивал в качестве подработки, чтобы пополнить свой доход. Я занимаюсь этим уже около года», — сказал он.

Хирургу-самоучке грозят три года тюрьмы и крупный штраф. Год назад в Бангкоке арестовали его конкурента, который, не имея квалификации, проводил операции около 20 лет. Полиция узнала о нем после того, как один пациент подцепил инфекцию во время процедуры.

Ранее в Омске врачи спасли мужчину, который пытался увеличить пенис уколами с вазелиновым маслом. Из-за воспаления он мог умереть.