Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту с 1 сентября

С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи в России начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом сообщил РИА «Новости» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По словам Власова, стандарт закрепляет расширенный перечень обязанностей специалистов и приводит нормы в соответствие с реальной практикой. Врачам теперь предстоит не только доставлять пациентов в больницы, но и оперативно принимать сложные решения прямо на вызовах.

«Речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — отметил Власов.

Медики должны будут оценивать состояние пострадавших, выбирать тактику лечения и определять, в какой стационар везти человека. Все действия потребуется сверять с актуальными клиническими рекомендациями, которые обновляют ежегодно.

Помимо этого, с 1 сентября все российские аэропорты оснастят медицинскими пунктами по единому федеральному стандарту. За наличие медпункта будет отвечать руководство каждой воздушной гавани.