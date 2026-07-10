Единый стандарт медпунктов введут во всех авиагаванях России с 1 сентября

С 1 сентября все российские аэропорты оснастят медицинскими пунктами по единому федеральному стандарту. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники, но и встречающие с провожающими. За наличие медпункта будет отвечать руководство каждой воздушной гавани.

Депутат пояснил, что раньше оснащение таких пунктов сильно различалось в разных авиагаванях. Теперь требования станут одинаковыми для всех аэропортов страны.

Медпункты не заменят поликлиники и стационары. Их главная задача — оказывать первичную и неотложную помощь.

В тяжелых случаях медики вызовут скорую и будут помогать пациенту до приезда бригады. Если человек не может дойти самостоятельно, врачи придут к нему в другой терминал или даже к самолету.

Ранее аэропорт Шереметьево в Химках завершил переход на российскую систему перевозки багажа. Подобные системы применяются лишь в нескольких крупнейших воздушных гаванях мира.