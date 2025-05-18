Врачи рассказали о необычном способе обнаружить рак у человека при помощи собак

Онколог Вадим Покровский и реабилитолог Сергей Агапкин поделились необычным способом обнаружения онкологических заболеваний — с помощью собак. Об этом они рассказали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Агапкина, научные исследования подтвердили, что собаки способны распознавать рак даже на ранней стадии. Точность такого «диагноза» может достигать 93%.

Покровский объяснил, что у собак очень чувствительное обоняние, и они способны улавливать молекулы, которые выделяются опухолевыми клетками. Эти вещества содержатся в моче, поте или выдыхаемом воздухе.

Ранее погибшего амурского тигра нашли в бухте Емар. Прокуратура взяла на контроль расследование гибели животного.