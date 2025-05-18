Погибшего амурского тигра нашли в бухте Емар

Прокуратура выяснит обстоятельства гибели амурского тигра во Владивостоке

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели амурского тигра. Об этом сообщили в  пресс-службе ведомства.

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тушу амурского тигра нашли в бухте Емар 18 мая 2025 года. По инициативе прокуратуры началась доследственная проверка.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины гибели животного, и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в надзорном ведомстве», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Красноармейском районе Приморского края амурский тигр напал на лесничего. Когда мужчина совершал обход территории, хищник подкрался сзади и атаковал.

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