Врачи посоветовали россиянам не выходить из дома из-за морозов

Врач Ольшевский рекомендовал жителям России не выходить на улицу в -30 градусов

Жителям России рекомендуется по возможности не выходить из дома в сильные морозы, так как при температуре ниже -25…-30 резко увеличивается риск переохлаждения и обморожений. Об этом ТАСС заявил старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Андрей Ольшевский.

Он объяснил, что угрозу переохлаждения также увеличивают ветер и повышенная влажность, из-за которых ощущаемая температура может оказаться еще ниже фактической. По его словам, даже в случае необходимости на морозе рекомендуется находиться не более 10-15 минут.

Ольшевский также призвал полностью отказаться от прогулок в такую погоду детям, пожилым людям и пациентам с сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями.

Чтобы избежать обморожения, врач рекомендовал одеваться слоями. Верхняя одежда должна быть непромокаемой, а обувь — свободной.

Ранее советы по занятию спортом в зимнее время года дал врач Евгений Шаройко. Он рекомендовал любителям пробежек на свежем воздухе защищать все части тела и не пренебрегать шапкой, перчатками и длинными носками.