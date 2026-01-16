Врач Шаройко призвал защищать все части тела во время бега зимой

Многие не готовы отказаться от занятий спортом на свежем воздухе даже в морозы. Однако, чтобы зимние пробежки не навредили здоровью, важно следовать определенным правилам. Врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров» Евгений Шаройко рассказал Life.ru о главных принципах.

При резкой смене климата и сезонной экипировки возможно нарушение теплового обмена, что может привести к переохлаждению или перегреву организма, снижению иммунитета и повышению риска заболеваемости ОРВИ.

«Так как основную роль в теплоотдаче играет температурный режим кожи, то во избежание простудных заболеваний следует отказываться от принципов „многослойности“ в одежде постепенно», — отметил Шаройко.

Для пробежек в холодную погоду лучше выбирать одежду, ориентируясь на температуру на 10 градусов ниже, чем показывает градусник. В более теплую погоду можно обойтись без термобелья — достаточно длинных тайтсов, спортивной кофты и непродуваемой ветровки.

Зимой важно защищать все части тела во время бега. Необходимо надевать шапку, перчатки, длинные носки, чтобы избежать переохлаждения ахиллова сухожилия. Врач советует отдавать предпочтение спортивным синтетическим шапкам, так как меховые наушники могут мешать восприятию окружающей обстановки и процесса тренировки. В теплый весенний период шапку можно заменить спортивным баффом.