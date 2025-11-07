Врачи по ошибке вырезали ребенку в Китае всю пищеварительную систему

В Китае вместо гематомы брюшной полости хирурги удалили 10-летнему мальчику шесть органов. Родители обратились в суд, чтобы доказать врачебную ошибку, сообщило издание Mothership .

В 2023 году мальчик пожаловался родителям на боль в животе после того как его ударил другой ребенок. Врачи Народной больницы уезда Чэну диагностировали гематому брюшной полости и назначили плановую операцию.

«Нам сказали, что это может быть просто небольшой тромб. <…> Вскоре после того, как все началось, прибежал врач, сообщив, что у него сильное кровотечение и необходимо вскрыть брюшную полость», — рассказала мать.

У мальчика якобы нашли опухоль на поджелудочной железе. Родители захотели продолжить лечение в другой больнице, но врачи запретили и потребовали подписать согласие на манипуляции. Операция длилась 14 часов, за это время они четырежды приходили за подписями, угрожая за отказ.

Только после всех процедур семье сообщили о реальных масштабах «чистки»: ребенку отсекли двенадцатиперстную кишку, тонкую кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь, две трети желудка и оставили менее полуметра толстой кишки. Он остался без пищеварительной системы, не мог самостоятельно есть и пить.

Независимая судебно-медицинская экспертиза показала, что врачи не только допустили ошибку, но и существовала связь между операцией и полученными мальчиком травмами. Комиссия по здравоохранению округа Чэну тоже нашла многочисленные нарушения. Больница выплатила семье 200 тысяч юаней (почти 2,3 миллиона рублей), но родители не согласились с такой маленькой компенсацией. Они потребовали обнародовать видеозаписи из операционной, чтобы добиться справедливости.

