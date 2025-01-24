Врачи назвали важный признак приближающегося инсульта

Один из видов головной боли может быть признаком приближающегося инсульта. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сообщили врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и невролог Андрей Русаков.

Специалисты рассказали, что из-за субарахноидального кровоизлияния, происходящего при разрыве сосуда, объем выделенной крови начинает давить на твердую мозговую оболочку и на сосуды шеи. В результате человек может испытывать головную боль, которая является признаком надвигающегося инсульта.

«Это вызывает громоподобную головную боль, и это яркий признак, который дает возможность врачам заподозрить сосудистую катастрофу», — сказал невролог.

Ранее мировые исследования выявили взаимосвязь между отказом от завтрака и повышенным риском смерти от инсультов и инфарктов.

По данным специалистов, пропуск завтрака увеличивает риск инсульта и ишемической болезни сердца. Они объясняют это тем, что без утреннего приема пищи у человека подскакивает давление.