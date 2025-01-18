Россиян предупредили, что отказ от завтрака грозит инсультом

Врач Ерусланова: частый отказ от завтрака может привести к инсульту и инфаркту

Мировые исследования выявили взаимосвязь между отказом от завтрака и повышенным риском смерти от инсультов и инфарктов. Об этом сайту kp.ru рассказала кардиолог, завлабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

Специалист отметила, что японцы в свое время пришли к выводу, что пропуск завтрака увеличивает риск инсульта и ишемической болезни сердца. Они объясняют это тем, что без утреннего приема пищи у человека подскакивает давление.

Ерусланова добавила, что завтрак могут пропускать также из-за нехватки времени или отсутствия аппетита из-за стрессовой ситуации. Если это происходит регулярно, то в организме человека вырабатывается гормон стресса — кортизол.

«Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек. И то, и другое приводит к проблемам с сосудами», — пояснила она.

При этом врач отметила, что человек может осознанно отказываться от завтрака, к примеру, при интервальном голодании. В этом случае такой механизм не сработает и не увеличится риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Ранее диетолог Марьяна Джутова посоветовала не пропускать завтрак, чтобы стимулировать метаболизм.