Врачи назвали способ ранней профилактики Альцгеймера

Ранняя профилактика болезни Альцгеймера позволит существенно снизить риск развития этого заболевания. Об этом рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева со своими коллегами.

Специалисты отметили, что в результате многолетнего исследования выявили 14 факторов, влияющих на риск развития заболевания. Их коррекция позволит вдвое снизить риски даже для людей, входящих в группу риска.

Малышева пояснила, что эти 14 факторов распределяются по возрастам, причем первым нужно озаботиться еще в юности, так как это образование. Это объясняется развитием нервных клеток.

«Залог здоровья головного мозга — это здоровые нервные клетки. Когда мы учимся, нервные клетки развиваются, между ними образовываются межнейронные связи. И чем больше этих связей, тем ниже риск болезни Альцгеймера», — заявил офтальмолог Михаил Коновалов.

Малышева добавила, что в процессе обучения увеличивается количество нервных клеток, возрастает количество нервных связей между ними, поэтому выше шансы, что при частичной их утрате можно «компенсировать за счет остального».

Иммунолог Андрей Продеус отметил, что при наработке таких связей мозг становится более устойчивым к опасности развития болезни Альцгеймера. По этой причине немолодым людям нужно и дальше тренировать мозг, разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, занимаясь различными играми, не забывая про физические нагрузки.

Ранее петербургские ученые разработали новый препарат, замедляющий процессы потери памяти у пациентов с Альцгеймером.